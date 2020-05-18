В результате обрушения дома в Одессе никто не пострадал, полиция заведет дело

Причиной обвала могло стать смещение грунта

В результате обвала жилого дома в Одессе никто не пострадал.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Ольга Сафронова, передает РБК-Украина.

По предварительным данным, все жители дома успели самостоятельно эвакуироваться. Под завалами дома могут находиться домашние животные, спасатели проводят поисковые работы.

"По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. По словам жителей, все успели эвакуироваться самостоятельно, как услышали треск стен. На данный момент проводятся спасательно-поисковые работы. По сообщению есть пропавшие животные. Поэтому возможно необходима будет помощь животным", – сообщила Сафронова.

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В результате обвала повреждены 8 квартир, в которых проживало 30 человек.

Начальник полиции Одесской области Олег Бех сообщил, что причиной обвала могло стать смещение грунта, передает "Думская".

К смещению грунта могли привести строительные работы, которые на стройплощадке рядом.

"Дом имел небольшой крен. По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал", – сообщил Бех.

Полиция планирует открыть уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

"Сейчас на месте происшествия работают полицейские и спасатели. Работники полиции обеспечивают отвод автотранспорта, устанавливают анкетные данные жильцов дома и лиц, которые на момент обвала могли находиться в здании. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины", – сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, в Одессе по адресу ул. Торговая, 10, частично обвалилась стена четырехэтажного жилого дома.

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