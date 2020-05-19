Украинские военные ликвидировали боевика на Донбассе
2020-05-19 08:29:00
Террористы 11 раз обстреляли позиции ВСУ
За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы", – сказано в сообщении.
В штабе отметили, что несмотря на достигнутые договоренности, враг продолжает вооруженные провокации, в том числе и с применением запрещенного вооружения. В ответ на обстрелы украинские подразделения обороняющихся открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника.
По данным разведки, 18 мая украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Орехово открывали огонь из 120- и 82-мм минометов. Защитников Новотошковского враг обстрелял из минометов 120-мм калибра. В ответ украинские военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации.
Как ранее сообщал Фокус:
- За первые три месяца 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.
- 15 мая на Донбассе, возле села Березовское, под обстрел попал патруль миссии ОБСЕ. Четверо членов миссии сразу укрылись в автомобилях. Еще двое в это время уже находились в авто, но также услышали взрывы. После обстрела патруль уехал на другую позицию в том же районе.