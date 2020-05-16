Под Луганском обстреляли патруль ОБСЕ

Никто не пострадал

15 мая на Донбассе под обстрел попал патруль миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете организации.

Инцидент произошел на оккупированной территории возле села Березовское (в 53 км от Луганска). Патруль в составе шести человек на двух автомобилях осуществлял мониторинг соблюдения режима прекращения огня для проведения ремонтных работ водной инфраструктуры. Также наблюдатели запустили беспилотник.

"В 13:36 во время приземления БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат был на высоте 5 м над землей, четверо членов патруля Миссии, находившиеся у автомобилей, увидели 2 огненных неустановленных боеприпаса, которые летели в их сторону и взорвались в воздухе. Вскоре после этого они увидели и услышали 2 взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80–100 м над землей и на расстоянии примерно 20 м к северо-северо-западу от своего местонахождения", - говорится в отчете.

Четверо членов миссии сразу укрылись в автомобилях. Еще двое в это время уже находились в авто, но также услышали взрывы. После обстрела патруль уехал на другую позицию в районе Березовского.

Как ранее сообщал Фокус:

За прошедшие сутки, 15 мая, боевики девять раз нарушили режим тишины в зоне Операции Объединенных сил, в результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.