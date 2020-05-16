Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, двое раненых
2020-05-16 10:35:00
По данным разведки, ранено по меньшей мере одного российского оккупанта
За прошедшие сутки, 15 мая, боевики девять раз нарушили режим тишины в зоне Операции Объединенных сил, в результате обстрелов двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС.
Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, неподалеку Широкино противник выпустил пять мин 82-го калибра, а по окрестностям Старогнатовки вел огонь из вооружения боевых машин пехоты.
Защитников Водяного оккупанты дважды обстреляли с применением вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Рядом с населенными пунктами Марьинка, Каменка и Славное российские наемники использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Боевики также вели огонь рядом с Орехово, использовав минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
По данным разведки, 15 мая, ранено по меньшей мере одного российского оккупанта.
С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 14 мая боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- 13 мая вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью.
- С начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.