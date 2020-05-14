Минувшие сутки на Донбассе: один военнослужащий погиб, двое ранены

Заболевших коронавирусом среди бойцов ООС не обнаружено

За прошедшие сутки, 13 мая, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Украинские силы на все обстрелы давали ответ, сообщил штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы велись возле Гнутово, Талаковки, Широкино и Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" стреляли вблизи Крымского, Орехово и Катериновки.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью.

По данным разведки, 13 мая военнослужащие Вооруженных сил ранили трех боевиков.

С начала текущих суток боевики уже пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как ранее сообщал Фокус: