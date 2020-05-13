За минувшие сутки на Донбассе был ранен один украинский военнослужащий

Заболевших коронавирусом среди бойцов ООС не обнаружено

За прошедшие сутки, 12 мая, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, стрелкового оружия. Применяя штатное вооружение, украинские воины своевременно реагировали на провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов. Об этом сообщил штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы велись у Павлополя, Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" стреляли у Крымского, Луганского.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пять боевиков.

С начала текущих суток обстрелы велись у Гнутово. Потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как ранее сообщал Фокус: