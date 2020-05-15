Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, но без потерь

Заболевших коронавирусом среди бойцов ООС не обнаружено

За прошедшие сутки, 14 мая, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, сообщил штаб ООС..

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" стреляли возле Песков, Авдеевки, Верхнеторецкого, Новомихайловки, Красногоровки, Водяного.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вели огонь рядом Ореховым, Хутором Свободным, Зайцевым.

Потерь среди украинских бойцов нет.

По данным разведки, 14 мая украинские военнослужащие уничтожили одного боевика и пятерых ранили.

С начала текущих суток обстрелов не было.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, что 13 мая на Донбассе возле Краматорска погибли двое военнослужащих - майор Андрей Суприган и сержарт Дмитрий Кузьменко. Они погибли во время учений в зоне ООС, когда отрабатывали десантирование в воду.

Как ранее сообщал Фокус: