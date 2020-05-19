"Слуга народа" предлагает переименовать День защитника Украины: проект закона уже принят за основу

Депутат от "СН" Марина Бардина считает, что название "День защитников Украины" будет точнее передавать суть праздника и позводит почтить не только мужчин, а и женщин

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2325 о переименовании Дня защитника Украины, который празднуется 14 октября. "За" проголосовал 261 депутат.

Автор проекта закона – "слуга народа" Марина Бардина – считает что нынешнее названия праздника не полностью передает его суть, поэтому она предлагает переименовать его на "День защитников Украины".

Таким образом можно будет почтить не только мужчин, а и женщин, отмечает депутат.

Также Бардина добавила, что с просьбой переименовать праздник к ней обратилась Украинская ассоциация представителей правоохранительный огранов.

"Язык – важный код, через который формируется видение общества об истории, культуре и традициях своего народа. Поэтому употребление корректных названий позволяет адекватно отображать роль и женщин и мужчин в борьбе за независимость Украины", – говорится в пояснительной записке.

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