ФГИ выставил на приватизацию бункер 1977 года. Начальная цена – 1,8 млн грн
2020-05-19 18:47:08
Оборудование в бункере демонтировано. Сам он находится в неудовлетворительном состоянии, информации о земельном участке нет. Зарегистрировали бункер только 3 июня 2019 года
Фонд госимущества выставляет на торги бункер 1977 года, расположенный в селе Лесовка Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
В 2002 году бункер площадью 2501,3 кв.м. забрали у военных и передали в управление Ивано-Франковской облгосадминистрации.
"Оборудование демонтировано, информация о земельном участке отсуствует, договоры аренды отсутствуют. Сооружение находится в неудовлетворительном состоянии. Объект зарегистрирован 3 июня 2019 года", – говорят в Фонде госимущества.
Стартовая цена на торгах – 1,78 млн грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 марта уже экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что в Фонд госимущества поступит целый квартал в центре Киева. Потом здания отдадут на приватизацию.
- На следующий день стало известно, что ФГИУ за 230 млн грн продал частникам центральный автовокзал Киева.