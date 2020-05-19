Оборудование в бункере демонтировано. Сам он находится в неудовлетворительном состоянии, информации о земельном участке нет. Зарегистрировали бункер только 3 июня 2019 года

Фонд госимущества выставляет на торги бункер 1977 года, расположенный в селе Лесовка Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

В 2002 году бункер площадью 2501,3 кв.м. забрали у военных и передали в управление Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"Оборудование демонтировано, информация о земельном участке отсуствует, договоры аренды отсутствуют. Сооружение находится в неудовлетворительном состоянии. Объект зарегистрирован 3 июня 2019 года", – говорят в Фонде госимущества.

Стартовая цена на торгах – 1,78 млн грн.

Как ранее сообщал Фокус:

3 марта уже экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что в Фонд госимущества поступит целый квартал в центре Киева. Потом здания отдадут на приватизацию.

На следующий день стало известно, что ФГИУ за 230 млн грн продал частникам центральный автовокзал Киева.