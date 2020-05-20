Находившийся в машине водитель не пострадал

В Днепропетровской области сегодня, 20 мая, в Каховское водохранилище обрушился Алексеевский мост, соединяющий между собой Никополь и несколько населенных пунктов. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пользователей Facebook.

Сообщается, что во время крушения на мосту находился грузовик, однако находившийся в машине водитель не пострадал. Местные жители, оказавшиеся на месте происшествия, тут же ринулись к фуре, пытаясь попасть в кабину и помочь водителю грузовика. В итоге, мужчина выбрался из кабины и отказался от госпитализации.

Как сообщает издание 34, происшествие случилось около 10:00 в поселке Алексеевка Никопольского района. О случившемся на линию “101” сообщили полицейские. Они рассказали, что, во время движения по переправе грузовика МАН, произошло разрешение секции моста. В результате этого в воду обрушился прицеп фуры.

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"В настоящее время на месте работают представители служб. Объезд организован через село Старозаводское Никопольского района. Погибших и пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

В свою очередь местные жители говорят, что мост уже давно находился в плачевном состоянии. Время от времени он покачивался, а также терял фрагменты конструкции.

В "Укравтодоре" уточнили, что этот мост относился к категории "ограниченно трудоспособных".

"Данный мост относился к категории "ограниченно трудоспособных", хуже – только "нетрудоспособные мосты". В Украине из всех обследованных мостов 27% – ограниченно работоспособные. Всего в стране более 16 тыс. искусственных сооружений (мостов, путепроводов)", – говорится в сообщении.

Мост проходит через залив Каховского водохранилища на трассе Кропивницкий—Запорожье имел длину 120 метров, высоту – 5 метров. Заезд на мост был разрешен только транспорту весом менее 10 тонн. Также на нем ограничено движение – до 10 км/час.

Как ранее сообщал Фокус:

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