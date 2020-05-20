Телеканал "Рада" начинает вещание в Луганске и частично в Крыму
2020-05-20 15:42:00
Телеканал будет транслироваться на территориях с особым режимом вещания
Со среды, 20 мая, парламентский телеканал "Рада" начинает вещание на территориях с особым режимом вещания.
Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.
"В рамках развития цифрового телевидения Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины выдал парламентскому телеканалу "Рада" разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания", – говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что цифровые передатчики стандарта DVB-T2 установлены на телевышках в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.
С 20 мая телеканал "Рада" будет транслироваться в Краматорске, Авдеевке, Угледаре, Горняке, а также в населенных пунктах Покровского, Марьинского, Ясиноватского и Славянского районов Донецкой области.
На Луганщине телеканал "Рада" будет доступен в Луганске и Станично-Луганском районе.
На Херсонщине телеканал смогут смотреть жители Скадовского, Каланчакского, Каховского и Чаплинского районов, а передатчик, установленный в селе Чонгар, обеспечит сигнал телеканала "Рада" в городе Армянск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах АР Крым.
В ближайшее время планируется улучшить качество сигнала телеканала "Рада" в городах Волноваха, Мариуполь и Бахмутовка.
Согласно украинскому законодательству территории с особым режимом вещания – это районы, которые граничат с временно оккупированными территориями Украины, Автономной Республикой Крым, Севастополем, отдельными районами Донецкой и Луганской областей.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее сообщалось, что на базе UATV будет создан новый государственный канал для временно оккупированных территорий. Он будет вещать на украинском и русском языках.
- С 1 марта в Украине в тестовом режиме началось вещание развлекательно-информационного телеканала "Дом" на временно оккупированные территории.