"Укравтодор" вместе с Днепропетровской ОГА восстановят рухнувший мост

Пока разработана схема удобного объезда, ее уже согласовывают с полицией

"Укравтодор" вместе с Днепропетровской ОГА восстановят металлический автомобильный мост через реку Чертомлык в селе Алексеевка (Никопольский р-н), рухнувший утром 20 мая.

Об этом сообщил глава области Александр Бондаренко, пишет пресс-служба ОГА.

"Движение транспорта по металлическому мосту через р.Чертомлык был разрешен с ограничением груза до 10 тонн. Об этом уведомляют соответствующие дорожные знаки на въезде на мост. По этой дороге проходит много транзитного транспорта. Поэтому должны восстановить движение как можно скорее. Мост – на балансе "Укравтодора". Но восстанавливать его будем совместными усилиями", – сказал Александр Бондаренко.

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По его словам, в настоящее время разработана схема удобного объезда, ее уже согласовывают с полицией. К концу недели "Укравтодор" должен установить соответствующие дорожные знаки, что поможет сориентировать водителей транзитного транспорта. Местные уже сейчас ездят по объездным дорогам.

Как ранее сообщал Фокус:

В Днепропетровской области сегодня, 20 мая, в Каховское водохранилище обрушился Алексеевский мост, соединяющий между собой Никополь и несколько населенных пунктов. Во время крушения на мосту находился грузовик, однако находившийся в машине водитель не пострадал.

В феврале из-за шквального ветра в Николаеве рухнул пешеходный мост.

В Киеве обвалилась часть пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров. Обломки конструкции упали под опору.