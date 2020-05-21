Летом 500 офицеров запаса призовут на военную службу
2020-05-21 13:24:49
Подготовку призванных офицеров начнут со 2 июля 2020 года
На военную службу в июне – июле этого года призовут часть офицеров запаса. Соответствующий приказ 19 мая подписал министр обороны Иван Руснак, сообщила пресс-служба Генерального штаба.
Призыву по 16 военно-учетным специальностям будут подлежать 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, но не проходили военную службу, и имеют высшее образование не ниже бакалавра.
Целью призыва названы приобретение офицерами запаса практических навыков и умений, накопление военно-обученного резерва, повышение уровня укомплектованности Вооруженных сил офицерским составом.
Сначала призванные станут слушателями курсов переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях для прохождения обязательной подготовки в течение трех месяцев. Эту подготовку планируется начать 2 июля.
После завершения подготовки офицеров назначат на должности в частях ВСУ.
К участию в Операции объединенных сил призванные офицеры привлекаться не будут. Привлечение их к ее проведению возможно только в добровольном порядке после заключения контракта о прохождении военной службы.
На призванных офицеров будет распространяться пакет социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту. Кроме того, за ними сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности.
Напомним, в Генеральном штабе подготовили законопроект о призыве резервистов на военную службу в особый период сроком до 6 месяцев без объявления мобилизации. Новый вид призыва будет касаться в первую очередь лиц, заключивших контракт с боевыми воинскими частями о прохождении службы в резерве.
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