Азербайджан прислал в Украину 23 тонны гумпомощи: маски, защитные костюмы и термометры
2020-05-21 18:53:00
Груз из Баку прибыл в международный аэропорт "Борисполь"
Азербайджан предоставил Украине гуманитарную помощь в рамках противодействия распространению коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Груз из Баку прибыл в международный аэропорт "Борисполь" 21 мая. Его встречал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.
Гуманитарный груз общим весом 23 тонны, в частности, включает: 100 тысяч медицинских масок, 5 тысяч защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.
Договоренность о предоставлении указанной гуманитарной помощи была достигнута по результатам телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшегося 26 марта 2020 года.
Также в пресс-службе сообщили, что по случаю Всемирного дня вышиванки Владимир и Елена Зеленские передали Алиеву и Мехрибан Алиевой украинские вышивынки.
Как ранее сообщал Фокус:
- В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский прибыл в Азербайджан и провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. По словам Зеленского, "переговоры прошли в атмосфере доверия". Президент подчекрнул, что особое внимание стороны уделили экономическому сотрудничеству, в том числе сотрудничеству торговых домов двух стран.
- В мае Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, в ходе которого шейх предложил предоставить гуманитарную помощь в виде медицинских средств.