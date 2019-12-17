Зеленский анонсировал открытие торгового дома Украины в Азербайджане
2019-12-17 11:57:43
Произойдет это уже сегодня. Таким образом, планируется налаживать экономическое сотрудничество между странами
Президент Владимир Зеленский прибыл в Азербайджан и провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым.
Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.
По словам Зеленского, "переговоры прошли в атмосфере доверия". Президент подчекрнул, что особое внимание стороны уделили экономическому сотрудничеству, в т.ч. сотрудничеству торговых домов двух стран.
В этой связи глава Украины сообщил, что сегодня в Азербайджане как раз откроют украинский торговый дом.
Затронул Зеленский и тему продажи Vodafone Ukraine азербайджанской Backcell. "Это существенно усилит украинский телекомрынок... Надеюсь такой пример вдохновит азербайджанских инвесторов", – заявил президент.
Также украинский лидер отметил деcять лет работы в Украине компании SOCAR.
"Мы будем всесторонне содействовать их успешной работе в Украине, в т.ч. добыче нефти и газа и другим взаимовыгодным проектам", – говорит президент.
Под конец речи Зеленский добавил, что Украина поддерживает реализацию южного газотранспортного коридора.
По итогам переговоров стороны подписали ряд двусторонних документов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Перед визитом Зеленского в Азербайджан Украина депортировала азербайджанского блогера-оппозиционера Эльвина Исаева, который остро критиковал президента Ильхама Алиева.
- Также незадолго до визита МТС за $734 млн продал Vodafone Ukraine азербайджанской Backcell, которая, по сообщениям СМИ, может принадлежать самому Алиеву.