Зеленский анонсировал открытие торгового дома Украины в Азербайджане

Произойдет это уже сегодня. Таким образом, планируется налаживать экономическое сотрудничество между странами

Президент Владимир Зеленский прибыл в Азербайджан и провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

По словам Зеленского, "переговоры прошли в атмосфере доверия". Президент подчекрнул, что особое внимание стороны уделили экономическому сотрудничеству, в т.ч. сотрудничеству торговых домов двух стран.

В этой связи глава Украины сообщил, что сегодня в Азербайджане как раз откроют украинский торговый дом.

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Затронул Зеленский и тему продажи Vodafone Ukraine азербайджанской Backcell. "Это существенно усилит украинский телекомрынок... Надеюсь такой пример вдохновит азербайджанских инвесторов", – заявил президент.

Также украинский лидер отметил деcять лет работы в Украине компании SOCAR.

"Мы будем всесторонне содействовать их успешной работе в Украине, в т.ч. добыче нефти и газа и другим взаимовыгодным проектам", – говорит президент.

Под конец речи Зеленский добавил, что Украина поддерживает реализацию южного газотранспортного коридора.

По итогам переговоров стороны подписали ряд двусторонних документов.

Как ранее сообщал Фокус: