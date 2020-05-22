Дом давно был признан аварийным, частично выселен

В Одессе произошло частичное обрушение фасада и крыши двухэтажного жилого дома, сообщает на своем сайте Национальная полиция.

В результате инцидента никто не пострадал. Обрушилась часть деревянной веранды двухэтажного жилого дома. Строение находилось в аварийном состоянии, часть его жильцов была выселена.

"Правоохранители обеспечивают правопорядок на месте разрушения дома на улице Среднефонтанской в Одессе. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей. Устанавливаются анкетные данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании", = говорится в сообщении.

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В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в результате обрушения пострадавших нет.

"В г. Одесса по ул. Среднефонтанская 29 произошло частичное обрушение деревянной веранды (галереи) двухэтажного жилого дома (1920 застройки, аварийный, частично выселен) на 22 квартиры. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

По информации Думской, в муниципальном департаменте городского хозяйства сообщили, что дом давно был признан аварийным, частично выселен, а в части, где он обрушился, давно никто не жил.

Отмечается, что в аварийном доме проживает 35 человек. Теперь отселят пятерых жильцов еще двух квартир, которые примыкают к развалившейся галерее.

Как ранее сообщал Фокус:

В Одессе по адресу ул. Торговая, 10, частично обвалилась стена четырехэтажного жилого дома. В результате обвала жилого дома в Одессе никто не пострадал. Причиной обвала могло стать смещение грунта.