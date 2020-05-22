ETNODIM: фото с Зеленскими – не политическая агитация, а история про национальные традиции
2020-05-22 19:55:00
Бренд одежды говорит, что им жаль из-за того, что обидели политические вкусы своих клиентов
Бренд украинской одежды Etnodim ответили на критику из-за публикации фотографии с президентом Украины и первой леди Владимиром и Еленой Зеленскими.
Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.
"Опубликованная вчера фотография не является агитацией, не является политической пропагандой – это прежде всего история о национальных традициях и вышиванки нашего бренда, которые выбирают люди – независимо от должности, социального статуса, уровня популярности, национальности", – сказано в сообщении.
Бренд одежды говорит, что им жаль из-за того, что обидели политические вкусы своих клиентов.
"Однако нет нужды убеждать в том, что мы как бренд – за Украину, инклюзивность, прозрачные налоги, экономику, развитие государства и национального сознания, что мы доказывали все 11 лет своего существования", – сообщает пресс-служба компании.
Как ранее сообщал Фокус:
- В честь Дня вышиванки президент Украины и первая леди отправили символические подарки мировым лидерам.
- На компанию обрушился шквал критики из-за публикации первых лиц Украины в вышиванках своего бренда.