ETNODIM: фото с Зеленскими – не политическая агитация, а история про национальные традиции

Бренд одежды говорит, что им жаль из-за того, что обидели политические вкусы своих клиентов

Бренд украинской одежды Etnodim ответили на критику из-за публикации фотографии с президентом Украины и первой леди Владимиром и Еленой Зеленскими.

Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.

"Опубликованная вчера фотография не является агитацией, не является политической пропагандой – это прежде всего история о национальных традициях и вышиванки нашего бренда, которые выбирают люди – независимо от должности, социального статуса, уровня популярности, национальности", – сказано в сообщении.

Бренд одежды говорит, что им жаль из-за того, что обидели политические вкусы своих клиентов.

"Однако нет нужды убеждать в том, что мы как бренд – за Украину, инклюзивность, прозрачные налоги, экономику, развитие государства и национального сознания, что мы доказывали все 11 лет своего существования", – сообщает пресс-служба компании.

Как ранее сообщал Фокус: