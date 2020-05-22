Массовое убийство в Житомирской области: все, что известно о конфликте и его причинах

Подозреваемый задержан. Выжил один из его "гостей". Семеро – мертвы. Полиция все еще работает на месте происшествия и пока не дает объяснений, почему гости арендатора пруда приехали к нему на рыбалку с автоматическим оружием. Фокус собрал всю известную на данный момент информацию о конфликте и его причинах

О бойне в селе Новоселица, Попельнянского района, Житомирской области стало известно утром 22 мая из Facebook заместителя министра МВС Антона Геращенко.

Арендатор местного пруда застрелил семерых мужчин, которые приехали на рыбалку. Одному удалось сбежать, он и сообщил в полицию о том, что произошло.

На сайте Нацполиции сообщается, что бойня произошла около часу ночи. К пруду гости прибыли в ночь с 20 на 21 мая. С арендатором они якобы были знакомы и поддерживали "дружеские отношения".

По словам местных журналистов, вышеуказанный пруд и село находятся на границе Киевской и Житомирской областей и это достаточно "глухое место". От Житомира до села Новоселицы – 86 километров.

По информации полиции, конфликт возник после употребления алкоголя между тремя мужчинами: один из которых – арендатор, двое – отдыхающие. В ходе конфликта подозреваемый убил двух мужчин, с которыми выпивал, потом пошел к домику, где уже спали еще шесть гостей. Он убил спящими еще пять человек. Одному удалось сбежать в село, откуда он и вызвал полицию.

В настоящее время установлены личности погибших: это — добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет. Среди погибших — трое военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что она зарегистрирована и принадлежит участникам события. Среди изъятого оружия — охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-58, из которого стрелял арендатор ставка. В 2015 году его привлекали к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

Эта информация подтверждается фотографиями с места события. У двух тел лежит оружие, похожее, на автоматы. А на стене висит предмет, напоминающий гранатомет.

Стрелка задержали, его намерены направить на судебно-психиатрическую экспертизу. Дело расследуют по статье "Умышленное убийство". Назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, опрошены очевидцы происшествия, проводятся другие следственные мероприятия.

Позже стали появляться подробности. Стали известны имена некоторых убитых. В Национальной гвардии Украины назвали в Facebook фамилии трех своих сотрудников, которые погибли в Житомирской области во время стрельбы возле пруда в районе села Новоселица.



"В этой страшной трагедии погиб военнослужащий по контракту Бригады быстрого реагирования старший сержант Виталий Вульчин, приписанный к гостомельской военной части №3018, а также двое военнослужащих по контракту воинской части 3066 – младший сержант Владислав Мамиченко и старший солдат Андрей Москалец", – говорится в сообщении. В Нацгвардии отметили, что все трое находились в отпуске после длительного пребывания на ротации в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Кроме этого, погибли двое АТОшников с позывными "Фин" и "Скандер" (он же "Украинский татарин"), а также киевский волонтер Роман Ханенко ("Гець") и работник Киевского национального авиационного университета Александр Билоус.

Также стало известно имя стрелка, это Анатолий Захаренко. Он еще в 1986 году переехал из России. Работал водителем и трактористом, но в последнее время жил на пенсию по инвалидности.

"Толика в селе звали "Кацап" или "Русский". Он примерно в 86-м году переехал из России. Устроился работать в колхоз водителем, потом работал при сельсовете трактористом – и до сегодня помогал пахать что-то, если кому-то надо было. А вообще был в последнее время безработным, жил на пенсию по инвалидности – у него были проблемы с сердцем. Наверное, и на рыбаках что-то зарабатывал, которых пускал ловить рыбу на свой пруд", – рассказал один из местных жителей.

Его жена, Ольга Захаренко, работает деловодом в совете поселка Попильня, с ней он познакомился после переезда. У них есть двое детей: один от первого брака Ольги, а второй их совместный – ему сейчас 24 года. Соседи отмечают, что почти все свое время Анатолий проводил на пруду, где у него был вагончик со спальным местом.

Жена стрелка рассказала журналистам из-за чего произошел конфликт. "Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", – рассказала женщина. Также она упомянула, что один из убитых был старым знакомым ее мужа и часто приезжал порыбачить.

Далее выяснились имена остальных погибших.

Также брат стрелка дал комментарий одному из Telegram-каналов.

На сайте Нацполиции действительно есть сообщение о задержании начальника полиции Житомирщины, датированное 21 мая. Нацполиция сообщает, что полицейский требовал у 58-летнего жителя Романовского района области ежемесячно передавать взятку в размере 10 000 гривен. В ответ обещал не вмешиваться в разведение рыбы в пруду.

Правоохранители задокументировали факт передачи должностному полиции денежных средств и рыбной продукции на сумму пять тысяч гривен. В следующий раз полицейский приехал за "данью" сам к водоему, где работал мужчина, получил часть взятки, но его сразу задержали.

По данным местных журналистов – речь шла именно о водоеме возле села Новоселица. Задержанный взяточник – начальник Попильнянского отделения Коростышевского отдела полиции ГУНП в Житомирской области, подполковник Руслан Мшанецкий. А заявителем, что пожаловался на вымогательство, выступал именно Анатолий Захаренко.

В Сети начали строить предположения по поводу того, что на самом деле случилось у пруда возле села Новоселица, Житомирской области. И зачем приехавшие взяли с собой оружие.

Пока прояснить случившееся может только задержанный стрелок. Он единственный знает, что именно произошло. Его уцелевший гость не присутствовал при конфликте, который привел к бойне.