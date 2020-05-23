Глава бюджетного комитета Верховной Рады Аристов заразился коронавирусом

Нардеп чувствует себя нормально, симптомы легкие

Глава бюджетного комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов заразился коронавирусом.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа", депутат Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

По ее словам, Аристов чувствует себя нормально, симптомы легкие.

"Появилась подтвержденная информация, что тест обнаружил COVID-19 у нашего коллеги из СН Юрия Аристова. Он чувствует себя нормально, симптомы легкие", – написала Кравчук.

Как ранее сообщал Фокус: