Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено, – Шмыгаль

Премьер-министр считает, что вопросом экологии должен заниматься профессиональный эколог

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины будет разделено на два ведомства.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии – это в повестке дня", – сообщил Шмыгаль.

Он считает, что вопросом экологии должен заниматься профессиональный эколог.

"Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о положении дел в атомной энергетике, затем – угольная отрасль, а потом – о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", – заявил Шмыгаль.

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