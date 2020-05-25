Подозреваемый в массовом убийстве в Новоселице пройдет судебно-психиатрическую экспертизу

Кроме того, информация о том, что есть связь между задержаным и начальником райотдела полиции – манипуляция, говорит глава Житомирской ОГА

Подозреваемый в убийстве 7 человек возле села Новоселица Житомирской области Анатолий Захаренко в пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Укринформ.

"Подозреваемый задержан. Ему в ближайшее время будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза", – сообщил он.

Кроме того, Бунечко назвал манипуляцией информацию о том, что есть связь между взяткой, на которой задержали начальника райотдела полиции, и убийством 7 человек.

Тогда Нацполиция сообщила, что полицейский требовал у 58-летнего жителя Романовского района области ежемесячно передавать взятку в размере 10 000 гривен. В ответ обещал не вмешиваться в разведение рыбы в пруду.

Правоохранители задокументировали факт передачи должностному полиции денежных средств и рыбной продукции на сумму пять тысяч гривен. В следующий раз полицейский приехал за "данью" сам к водоему, где работал мужчина, получил часть взятки, но его сразу задержали.

По данным местных журналистов – речь шла именно о водоеме возле села Новоселица. Задержанный взяточник – начальник Попильнянского отделения Коростышевского отдела полиции ГУНП в Житомирской области, подполковник Руслан Мшанецкий. А заявителем, что пожаловался на вымогательство, выступал именно Анатолий Захаренко.

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