Дело Шеремета: суд отпустил под залог Яну Дугарь

Суд не удовлетворил требование защиты, которая просила полностью отменить меру пресечения

Печерский суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета Яне Дугар с домашнего ареста на залог в 168 000 гривен.

Об этом сообщил адвокат подозреваемой Николай Ореховский, передает Громадське.

Несмотря на смягчение меры пресечения, суд не удовлетворил требование защиты, которая просила полностью отменить меру пресечения.

"У нее таких денег нет. Если люди смогут собрать - будут вносить", – сообщил Ореховский.

Защита будет подавать апелляцию.

При этом, суд оставил под стражей подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко еще на два месяца.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.