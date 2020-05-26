Дело Шеремета: суд отпустил под залог Яну Дугарь

2020-05-26 07:59:00

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Суд не удовлетворил требование защиты, которая просила полностью отменить меру пресечения

Печерский суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета Яне Дугар с домашнего ареста на залог в 168 000 гривен.

Об этом сообщил адвокат подозреваемой Николай Ореховский, передает Громадське.

Несмотря на смягчение меры пресечения, суд не удовлетворил требование защиты, которая просила полностью отменить меру пресечения.

"У нее таких денег нет. Если люди смогут собрать - будут вносить", – сообщил Ореховский.

Защита будет подавать апелляцию.

При этом, суд оставил под стражей подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко еще на два месяца.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
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