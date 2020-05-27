Матиос получил удостоверение адвоката
2020-05-27 13:15:00
Прием клиентов бывший главный военный прокурор будет осуществлять в Луцке
Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос стал адвокатом. Свидетельство о переквалификации он получил 15 мая в Совете адвокатов Волынской области. Об этом говорится в Едином реестре адвокатов Украины.
Прием клиентов Матиос будет осуществлять в Луцке по адресу проспект Грушевского, 4.
Вместе с Матиосом, адвокатские удостоверение в тот же день получили некоторые его подчиненные из военной прокуратуры, среди которых Дмитрий Борзых, Ольга Миргородская, Виталий Опанасенко, Денис Микулин и Андрей Филюк.
Матиос занимал должность главного военного прокурора с августа 2014 года по сентябрь 2019, когда новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал военную прокуратуру ненужной и уволил его с занимаемой должности.
В общей сложности Матиос провел на военной службе 23 года. Он занимал должности главы Управления СБУ во Львовской и Одесской областях. В 2009-2010 был первым заместителем ГУ "К" СБУ в Киеве. В 2011-2014 был командирован из органов СБУ в Главное контрольное управление администрации президента Украины, где занимал должность заместителя руководителя.
Как ранее сообщал Фокус:
- В октябре 2019 Министерство обороны Украины уволило бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса с воинской службы в запас.
- Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что уволит главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, если будут предоставлены факты его сотрудничества с экс-главным военным прокурором Анатолием Матиосом.