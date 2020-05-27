Матиос получил удостоверение адвоката

Прием клиентов бывший главный военный прокурор будет осуществлять в Луцке

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос стал адвокатом. Свидетельство о переквалификации он получил 15 мая в Совете адвокатов Волынской области. Об этом говорится в Едином реестре адвокатов Украины.

Прием клиентов Матиос будет осуществлять в Луцке по адресу проспект Грушевского, 4.

Вместе с Матиосом, адвокатские удостоверение в тот же день получили некоторые его подчиненные из военной прокуратуры, среди которых Дмитрий Борзых, Ольга Миргородская, Виталий Опанасенко, Денис Микулин и Андрей Филюк.

Матиос занимал должность главного военного прокурора с августа 2014 года по сентябрь 2019, когда новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал военную прокуратуру ненужной и уволил его с занимаемой должности.

В общей сложности Матиос провел на военной службе 23 года. Он занимал должности главы Управления СБУ во Львовской и Одесской областях. В 2009-2010 был первым заместителем ГУ "К" СБУ в Киеве. В 2011-2014 был командирован из органов СБУ в Главное контрольное управление администрации президента Украины, где занимал должность заместителя руководителя.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре 2019 Министерство обороны Украины уволило бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса с воинской службы в запас.