Скандал в Укрзализныце. Что известно о топ-менеджере госкомпании Рязанцеве и женщине, которую он бил

Вечером 26 мая в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на топ-менеджера "Укрзализныци" Андрея Рязанцева, бьет девушку. В компании сразу заявили, что уже уволили своего сотрудника, а девушка с видео — модель Наталья Ночвай — дала обличающее интервью о своем бывшем ухажере

Мужчина в красных трусах подхватывает свои вещи и направляется к двери, за ним бежит девушка в нижнем белье и кричит, после обмена репликами мужчина бьет ее по лицу и уходит. Именно так начинается видео, которое вечером 26 мая 2020 года появилось в Сети. Описание гласит, что мужчина в красных трусах – это топ-менеджер Укрзализницы Андрей Рязанцев, а девушка в белье – его любовница Наталья Ночвай 1996 года рождения, уроженка Золотого, Луганской области.

Диалог между ними весьма несодержательный: девушка в истерике повторяет "За что ты на меня руку поднял?!", мужчина бьет ее и спрашивает: "Дошло?", а потом уходит. Видео записано на устройство, которое стояло на кухонном столе, скорей всего на ноутбук. Судя по дате на видео запись сделали ночью 18 ноября 2019 года.

Через некоторое время после того, как видео оказалось в Сети, появилось сообщение от Укрзализныци в котором говорится, что Рязанцев уже не работает в компании.

В пресс-службе УЗ заявили, что "все сотрудники компании должны придерживаться кодекса этики и семейных ценностей". "Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев – не сотрудник Укрзализныци", – добавили в компании.

При этом 26 мая, другой топ-менеджер УЗ – директор по инфраструктуре Роман Веприцкий – опубликовал в Facebook фото со встречи с участниками рынка контейнерных перевозок. На фото видно в том числе и Рязанцева (второй справа).

И уже поздно вечером появилось еще одно видео, касающееся Рязанцева и его манеры обращаться с женщинами. Интервью дала сама пострадавшая, модель Наталья Ночвай. Она рассказала, что жила год с Рязанцевым в "гражданском браке", при этом отмечая, что он женат, но обещал развестись и жениться на ней.

Наталья Ночвай и Андрей Рязанцев в ресторане

Девушка утверждает, что первый раз руку он на нее поднял 5 марта 2019 года, а в августе сделал ей предложение.

Интересно, но все это время Андрей Рязанцев был женат и он состоит в законном браке до сих пор. Его жену зовут Роксолана, она проживает в Ивано-Франковске вместе с детьми: дочерью и двумя сыновьями.

Андрей Рязанцев с женой и сыновьями

Наталья утверждает, что Рязанцев употребляет наркотики: кокаин и метамфетамин, она даже лежала с ним в наркологической клинике "Полинар" в Одессе, поставлял их некий Олег Степановский "Новой почтой" из Ивано-Франковска, откуда Рязанцев родом. Он даже на работу ходил с наркотиками в кармане, отмечает девушка: "у него всегда с собой был пакетик с трубочкой".

Также она рассказала, что он снимал для них квартиры в центре Киева и являлся туда с пакетами денег. "Шестьдесят тысяч долларов", - называет сумму Наталья и отмечает, что Рязанцев утверждал, что он их заработал.

Ночвай говорит, что часто встречалась с друзьями своего любовника – Владимиром Ковальчуком, - на его странице в Facebook написано, что он работает в Ровенской областной раде, и с Антоном Саболевским, директором департамента стратегического развития и инвестиционной политики Укрзализныци. Но когда они разговаривали о делах, то всегда уходили за другой столик или в другую комнату.

Андрей Рязанцев с Антоном Саболевским (справа) и Владимиром Ковальчуком (слева)

Она рассказала, что Рязанцев ее избивал. "У него начались приступы агрессии просто бешеные. Доходило до того, что мы могли сидеть в ресторане каком-то и он говорит: "Твои глаза должны смотреть вниз, в пол, ни на кого ты не можешь смотреть - или на меня, или в пол". Если я крутилась и смотрела на что-то интересное, дома я получала удар в голову",- говорит девушка.

Фото избитой Натальи Ночвай из удаленного аккаунта

Она утверждает, что Рязанцев признавался ей, что после тридцати лет бил и свою жену, а женщин он в принципе ненавидит и не поднимет руку только на дочь и мать.

Андрей Рязанцев с дочерью Анастасией

Бил он ее и после того, как Наталья забеременела. "Он ударил меня кулаком в живот", - отмечает Ночвай. На вопрос, почему она оставалась с Рязанцевым, девушка сказала, что он ей угрожал. И продолжает это делать и сейчас.

"Он мне присылает сообщение о том, что жить мне осталось до сентября, когда я должна родить ребенка. Пишет мне: "Тик-так, тик-так", мол дни мои сочтены. После побоев всегда были уговоры и психологическое давление одновременно. Он уверил меня, что так как он, меня никто любить не будет, что я никому больше не нужна. И то угрозами, то замечательным отношением – когда по две недели он меня не трогал, занимался, ходили по ресторанам и так далее. Я в этих отношениях впала в депрессию – у меня есть медицинское заключение, что я имею депрессию высшей степени. Я начала принимать антидепрессанты", - добавила девушка.



Чтобы определить, чьего ребенка носит Наталья, был сделан анализ ДНК, но, по ее словам Рязанцев не сообщил ей о результатах и в клиники ей также отказались предоставлять эту информацию, оправдываясь тем, что заказчиком услуги была не она. Девушка резюмировала, что написала заявление в полицию.

Отметим, что видео домашнего насилия и интервью с Ночвай опубликовала общественная организация "Стоп коррупции", которая позиционирует себя как проект независимых антикоррупционных расследований. До февраля 2019 года она входила в состав Глобальной сети журналистов-расследователей GIJN (Global Investigative Journalism Network), которая объединяет 177 организаций в 76 странах мира. Однако в начале прошлого года "Стоп коррупции" окончательно исключили из GIJN. Тогда руководство объединения сообщило, что украинская организация "слишком вовлечена в политическую активность, а также были тревожные утверждение об отсутствии журналистского профессионализма и о конфликте интересов".

Сам Андрей Рязанцев после своего увольнения ограничился коротким постом, в котором написал, что "принял решение завершить работу в компании Укрзализныця" и что "испытывал давление в течении полугода". О скандале с его участием упомянул косвенно: "учитывая до каких методов опустились мои оппоненты сегодня, не хочу ждать до чего это дойдёт завтра".

Ранее Рязанцев упоминался в прессе 2 августа 2018 года из-за скандала с закупкой значков "Почетный железнодорожник" у "Российских железных дорог" (РЖД). Тогда он пояснил, что брать эти значки больше негде.

