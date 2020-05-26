Топ-менеджера УЗ уволили из компании за видео с домашним насилием

"Все сотрудники компании должны придерживаться кодекса этики и семейных ценностей", – говорят в Укрзализныце

В сети появилось видео, как мужчина, похожий на директора по развитию бизнеса Укрзализныци Андрея Рязанцева, бьет женщину. В УЗ сразу же отреагировали: говорят, Рязанцев уже не работает в компании.

После публикации видео в пресс-службе УЗ заявили, что "все сотрудники компании должны придерживаться кодекса этики и семейных ценностей". "Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев – не сотрудник Укрзализныци", – добавили в компании.

При этом, сегодня, 26 мая, другой топ-менеджер УЗ – директор по инфраструктуре Роман Веприцкий – опубликовал в Facebook фото со встречи с участниками рынка контейнерных перевозок. На фото видно в том числе и Рязанцева (второй справа).

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