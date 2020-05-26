Топ-менеджера УЗ уволили из компании за видео с домашним насилием
2020-05-26 22:27:36
"Все сотрудники компании должны придерживаться кодекса этики и семейных ценностей", – говорят в Укрзализныце
В сети появилось видео, как мужчина, похожий на директора по развитию бизнеса Укрзализныци Андрея Рязанцева, бьет женщину. В УЗ сразу же отреагировали: говорят, Рязанцев уже не работает в компании.
После публикации видео в пресс-службе УЗ заявили, что "все сотрудники компании должны придерживаться кодекса этики и семейных ценностей". "Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев – не сотрудник Укрзализныци", – добавили в компании.
При этом, сегодня, 26 мая, другой топ-менеджер УЗ – директор по инфраструктуре Роман Веприцкий – опубликовал в Facebook фото со встречи с участниками рынка контейнерных перевозок. На фото видно в том числе и Рязанцева (второй справа).
Как ранее сообщал Фокус:
- В условиях карантина и режима самоизоляции, введенных во многих странах для борьбы с распространением COVID-19, в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия. Об этом сообщил секретарь ООН Антониу Гутерриш.
- 26 мая в Киеве открылась первая комната кризисного реагирования для жертв, пострадавших от домашнего насилия.