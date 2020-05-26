В Киеве появилась первая "кризисная комната" для жертв домашнего насилия

2020-05-26 16:43:00

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Адрес комнаты кризисного реагирования не разглашается для безопасности пострадавших от насилия

В Киеве открылась первая комната кризисного реагирования для жертв, пострадавших от домашнего насилия.

Об этом рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда, сообщается на официальном портале Киева.

Отмечается, что проект реализован в рамках совместной между КГГА и Фондом народонаселения ПРООН программы построения системы противодействия и предотвращения гендерно обусловленного насилия.

"В октябре прошлого года Киев подписал договор с Фондом народонаселения ПРООН относительно поддержки женщин, детей и мужчин, которые подверглись гендерно обусловленному насилию. Очень хорошо, что эта тема стала открытой, и о ней начали говорить", – отметила Хонда.

Киев, кризисная комната, домашнее насилие

По ее словам, самая актуальная проблема сейчас – это когда женщина, часто вместе с ребенком, убегает от обидчика, оказывается просто на улице, а социальной поддержки, которая должна предоставляться, нет.

"Для этого, собственно, и была создана эта кризисная комната, которая должна стать временным пристанищем для пострадавших от насилия", – добавила чиновница.

Киев, кризисная комната, домашнее насили

По ее словам, за время, которое пострадавшие будут здесь находиться, они получат  психологическую и юридическую помощь. Также в комнате кризисного реагирования обеспечивают питанием и средствами личной гигиены.

Она уточнила, что открытие "кризисной комнаты" является одним из этапов формирования полноценной системы противодействия насилию.

Киев, кризисная комната, домашнее насилие

Адрес комнаты кризисного реагирования не разглашается для безопасности пострадавших от насилия.

В "кризисных комнатах" будет работать посуточно 4 психолога. Одновременно находиться в комнате кризисного реагирования могут 4 взрослых и двое детей.

Как ранее сообщал Фокус:

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