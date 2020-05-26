В Киеве появилась первая "кризисная комната" для жертв домашнего насилия
2020-05-26 16:43:00
Адрес комнаты кризисного реагирования не разглашается для безопасности пострадавших от насилия
В Киеве открылась первая комната кризисного реагирования для жертв, пострадавших от домашнего насилия.
Об этом рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда, сообщается на официальном портале Киева.
Отмечается, что проект реализован в рамках совместной между КГГА и Фондом народонаселения ПРООН программы построения системы противодействия и предотвращения гендерно обусловленного насилия.
"В октябре прошлого года Киев подписал договор с Фондом народонаселения ПРООН относительно поддержки женщин, детей и мужчин, которые подверглись гендерно обусловленному насилию. Очень хорошо, что эта тема стала открытой, и о ней начали говорить", – отметила Хонда.
По ее словам, самая актуальная проблема сейчас – это когда женщина, часто вместе с ребенком, убегает от обидчика, оказывается просто на улице, а социальной поддержки, которая должна предоставляться, нет.
"Для этого, собственно, и была создана эта кризисная комната, которая должна стать временным пристанищем для пострадавших от насилия", – добавила чиновница.
По ее словам, за время, которое пострадавшие будут здесь находиться, они получат психологическую и юридическую помощь. Также в комнате кризисного реагирования обеспечивают питанием и средствами личной гигиены.
Она уточнила, что открытие "кризисной комнаты" является одним из этапов формирования полноценной системы противодействия насилию.
Адрес комнаты кризисного реагирования не разглашается для безопасности пострадавших от насилия.
В "кризисных комнатах" будет работать посуточно 4 психолога. Одновременно находиться в комнате кризисного реагирования могут 4 взрослых и двое детей.
Как ранее сообщал Фокус:
- В условиях карантина и режима самоизоляции, введенных во многих странах для борьбы с распространением COVID-19, в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия. Об этом сообщил секретарь ООН Антониу Гутерриш.
- Из-за пандемии коронавируса в мире растет количество случаев домашнего насилия, нежелательных беременностей и других нарушений прав женщин. Об этом сообщает Фонд ООН в области народонаселения.
- Киевской прокуратурой № 5 вынесен первый приговор в столице за домашнее насилие. Прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении 33-летнего местного жителя, который систематически оскорблял свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Все события происходили в однокомнатной квартире и в присутствии малолетних детей.
- В Украине за 2018 год в полицию поступило 1285 заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия, которые подали сами дети.
- В Украине каждый пятый ребенок является объектом сексуального насилия. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.