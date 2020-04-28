Полгода карантина приведут к 7 млн нежелательных беременностей, – прогноз ООН

В этом году ожидается рост бытового насилия дополнительно на 15 млн случаев в мире

Из-за пандемии коронавируса в мире растет количество случаев домашнего насилия, нежелательных беременностей и других нарушений прав женщин. Об этом сообщает Фонд ООН в области народонаселения.

По данным организации, в этом году ожидается рост бытового насилия в мире. Также десятки миллионов женщин не смогут получить доступ к современным противозачаточным средствам в этом году, и еще миллионы девушек подвергнутся калечащим операциям на женских половых органах.

Директор-исполнитель Фонда ООН Наталья Канем назвала результаты анализа ситуации "абсолютно бедственными".

Власти всего мира сообщают о растущих случаях жестокого обращения в результате карантинных ограничений из-за COVID-19. Согласно исследованию Фонда, во время карантина случаи насилия в семье вырастут во всех 193 государствах-членах ООН.

Эксперты отмечают, что каранитнные ограничения приведят к срыву программ по предотвращению насилия и перенаправлению ресурсов.

Так исследователи прогнозируют, что если карантин продлится полгода до 44 млн женщин в 114 странах с низким и средним уровнем дохода не смогут получить доступ к противозачаточным средствам. Это приведет в среднем к 7 млн нежелательных беременностей. Также ожидается 31 млн случаев домашнего насилия. Ухудшение в области прав детей — из-за задержки в работе социальных программ может привести до 2 млн случаев женского обрезания.

Кроме этого, нарушение программ по предотвращению детских браков может привести к тому, что в течение следующего десятилетия в брак вступят еще 13 млн детей.

"Новые данные демонстрируют катастрофическое влияние COVID-19, которое может в будущем ударить по женщинам и девочкам во всем мире", - говорит руководительница UNFPA Наталья Канем.

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