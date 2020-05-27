В Одессе у студентов требуют сдать за свой счет тест на COVID-19 для заселения в общежитие, – СМИ

По словам студентов, тест стоит около 500 гривен

В Одессе студенты национального университета имени Мечникова пожаловались на руководство общежития, которое требовало у них деньги за прохождение тестов на COVID-19, угрожая не выделить комнаты.

Об этом сообщает издание "Думская".

Отмечается, что тестирование на коронавирус оценили примерно в 500 гривен.

"Когда объявили карантин, студентов 16 марта просто выгнали из общежития. В настоящее время нам разрешили вернуться в общежитие, но требуют сдать тест на коронавирус за свои деньги. Мы вынуждены покупать тест-систему за 415-500 грн и идти в студенческую поликлинику к врачу", – рассказала студентка.

Девушка утверждает, что долго была безработной, а ее стипендия составляет 1300 гривен.

В свою очередь, журналистам, которые пытались выяснить у ректора Игоря Коваля детали этого конфликта, руководитель вуза пообещал, что проблема будет в скором вреимени решена.

"Я в жесткой форме дал указание директору студгородка никаких справок не требовать. Все, кто был зарегистрирован и проживал у нас в общежитиях, без всяких справок немедленно может вселиться", – заверил ректор.

Также, по его словам, уже издан соответствующий приказ.

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