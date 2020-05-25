Количество тестов на коронавирус в Украине могут увеличить в 4–5 раз, – Шмыгаль

По числу тестов, приходящихся на 1 млн населения, Украина занимает в мире 104-е место

При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на COVID-19 (ПЦР-тестов) до 40–50 тыс. в сутки. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы дошли до предела более 9 тыс. тестов в сутки. Далее будем двигаться методом пулинга, то есть объединением 4–5 образцов в одной пробирке, а если пробирка покажет положительный результат, тогда эти образцы будут рассматриваться индивидуально", – сказал он.

По словам премьера, при необходимости и при нынешнем уровне лабораторного оборудования это позволит увеличить объемы тестирования. Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент с тестами в стране проблем нет.

"При росте тестирований количество заболевших остается стабильным, а количество выздоровевших или близко к количеству заболевших, или превышает его. Мы ждем того времени, когда пройдем пик. Тогда будет полноценный выход из карантинного режима", – добавил премьер.

По данным МОЗ, на сегодняшний день в Украине исследовано 291 868 образцов методом ПЦР (при этом министерство не уточняет, это только первичные тесты или и контрольные, после которых делается вывод о выздоровлении больного)

За 24 мая проведено 6270 тестов, днем ранее – 7914. 22 мая проведено 10248 тесто – это максимальное значение за все время.

По числу тестов, приходящихся на 1 млн населения – 6760, Украина занимает в мире 104-е место (по данным Worldometer). Примерно такое же относительное количество тестов провели многие страны третьего мира. В России, например, на миллион сделали 61 300 тестов. Однако такие развитые страны как Япония и Тайвань имеют намного более низкие показатели: соответственно 2144 и 2972. Абсолютным же лидером в мире является Гибралтар, где при населении 33,7 тыс. человек показатель тестирования составляет 193 636 на один условный миллион жителей.

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