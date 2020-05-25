Статистика коронавируса в Украине на 25 мая: зафиксирован спад заболеваемости

2020-05-25 09:11:00

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За минувшие сутки в стране обнаружили 259 новых случаев болезни

По состоянию на утро 25 мая в Украине подтверждено 21 245 случаев COVID-19, из них 7234 выздоровели, 623 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 259 новых случаев болезни.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 126 пациентов и 6 умерли.

За все время в Украине заболели 1546 детей и 4112 медиков, из них 262 ребенка и 763 медработника нуждались в госпитализации. Всего были госпитализированы 6620 человек.

Ситуация с коронавирусом в регионах:

  • Винницкая обл. - 892 заболевших
  • Волынская обл. - 783
  • Днепропетровская обл. - 875
  • Донецкая обл. - 148 
  • Житомирская обл. - 641
  • Закарпатская обл. - 1082
  • Запорожская обл. - 415
  • Ивано-Франковская обл. - 1281
  • Киев - 2652
  • Киевская обл. - 1437
  • Кировоградская обл. - 478
  • Луганская обл. - 43
  • Львовская обл. - 1360
  • Николаевская обл. - 281
  • Одесская обл. - 832
  • Полтавская обл. - 266
  • Ровенская обл. - 1434
  • Сумская обл. - 166
  • Тернопольская обл. - 1121
  • Харьковская обл. - 912
  • Херсонская обл. - 177
  • Хмельницкая обл. - 364
  • Черкасская обл. - 391
  • Черновицкая обл. - 3083
  • Черниговская обл. - 131

Большинство заражений коронавирусом зафиксировано в Черновицкой области – 45,  Львовськой области – 27 и Киеве – 29.

Как ранее сообщал Фокус:

  • С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).
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