Статистика коронавируса в Украине на 25 мая: зафиксирован спад заболеваемости
2020-05-25 09:11:00
За минувшие сутки в стране обнаружили 259 новых случаев болезни
По состоянию на утро 25 мая в Украине подтверждено 21 245 случаев COVID-19, из них 7234 выздоровели, 623 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 259 новых случаев болезни.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
За последние сутки от COVID-19 выздоровели 126 пациентов и 6 умерли.
За все время в Украине заболели 1546 детей и 4112 медиков, из них 262 ребенка и 763 медработника нуждались в госпитализации. Всего были госпитализированы 6620 человек.
Ситуация с коронавирусом в регионах:
- Винницкая обл. - 892 заболевших
- Волынская обл. - 783
- Днепропетровская обл. - 875
- Донецкая обл. - 148
- Житомирская обл. - 641
- Закарпатская обл. - 1082
- Запорожская обл. - 415
- Ивано-Франковская обл. - 1281
- Киев - 2652
- Киевская обл. - 1437
- Кировоградская обл. - 478
- Луганская обл. - 43
- Львовская обл. - 1360
- Николаевская обл. - 281
- Одесская обл. - 832
- Полтавская обл. - 266
- Ровенская обл. - 1434
- Сумская обл. - 166
- Тернопольская обл. - 1121
- Харьковская обл. - 912
- Херсонская обл. - 177
- Хмельницкая обл. - 364
- Черкасская обл. - 391
- Черновицкая обл. - 3083
- Черниговская обл. - 131
Большинство заражений коронавирусом зафиксировано в Черновицкой области – 45, Львовськой области – 27 и Киеве – 29.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинцы будут жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина до получения вакцины против коронавируса и эффективных методов лечения.
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