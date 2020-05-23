Журналисты объяснили, почему в Киеве резко улучшились показания заболеваемости коронавирусом

Соответствие города критериям, необходимым для перехода ко второму этапу смягчения карантина, связаны с особенностью подсчета показателей и тем, что крупная вспышка коронавируса в интернате случилась 15 марта. Т.е. более недели назад, пишут Украинские новости

По данным Минздрава, по состоянию на 22 мая показатель инцидентности в столице Украины равен 15,6, тогда в базу расчетов попадала статистика случаев, зафиксированных 15-21 мая.

За этот период было зафиксировано 334 случая заражений коронавирусом в Киеве.

Резкое снижение показателя новых случаев объясняется тем, что 15 мая, которое выпало из базы расчетов, было зафиксировано 153 случая, тогда как 22 мая – только 47.

Издание пересчитало статистику КГГА и Минздрава и получило показатель инцидентности в 11,8.

Напомним, сегодня ранее глава Минздрава Максим Степанов на брифинге заявлял, что в Киеве пока нельзя смягчать карантин из-за количества новых случаев Covid-19 за последние 7 дней. Тогда, по данным Минздрава, показатель инцидентности достигал 15.

Несмотря на это, в КГГА заявили, что с 12:00 23 мая в Киеве заработает общественный транспорт.

Через некторое время, после проведения перерасчетов Максим Степанов заявил, что Киеву все же разрешат смягчать карантин.

Показатель инцидентности – показатель, при котором общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения не превышает 12 человек.

Как ранее сообщал Фокус: