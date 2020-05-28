Одессит подорвался на снаряде Второй мировой войны
2020-05-28 08:31:00
По данным полиции, он был "черным копателем"
В Одесской области взорвался снаряд времен Второй мировой войны на территории частного хозяйства в Беляевском районе, погиб владелец.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Погибший – мужчина 1973 года рождения. По данным полиции, он был "черным копателем": интересовался поисками и раскопками устаревшей взрывчатки и оружия.
Взрыв произошел в гараже, из-под руин которого полицейские изъяли еще несколько мин и других снарядов. Все найденные предметы отвезут на ликвидацию.
Полицейские достали из-под руин еще несколько снарядов, мин и боеприпасов. Принимаются меры по их обезвреживанию.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Одесской области в селе Великий Дальник на территории школы были обнаружены 346 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
- На территории Кремля в Москве нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны.
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