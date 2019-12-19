18 декабря взрывоопасные предметы были изъяты и транспортированы специальными средствами в заранее определенное место и уничтожены путем подрыва

В Одесской области в селе Великий Дальник на территории школы были обнаружены 346 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Артиллерийские снаряды калибром 45 миллиметров – 271 единица, ручные гранаты – 21 единица и взрыватели – 54 единицы", – говорится в сообщении.

Спасатели обезвредили все изъятое.

"18 декабря взрывоопасные предметы были изъяты и транспортированы специальными средствами в заранее определенное место и уничтожены путем подрыва. К проведению пиротехнических работ были привлечены 2 единицы специальной техники и 5 человек личного состава", – говорится в сообщении.

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