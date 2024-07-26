Не хотел проходить ВВК: в Одесской области мужчина отрубил палец топором в здании ТЦК, — СМИ

Журналисты отметили, что военнообязанный украинец воспользовался пожарным топором и его сразу же госпитализировали. Представители военкомата еще никак не прокомментировали случай.

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В территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Одесской области произошел инцидент с одним из военнообязанных мужчин. Он при помощи топора мог отрубить палец. Об этом говорится в материале издания "Думская".

Речь идет о военкомате, который находится в Белгород-Днестровском районе региона, как утверждают авторы новости. Для того, чтобы не проходить военно-врачебную комиссию мужчина воспользовался пожарным топором и отрубил себе палец.

"Членовредителя госпитализировали. Мы обратились в ТЦК за комментарием и ждем ответа", — говорится в сообщении.

Больше деталей касаемо инцидента предоставлено не было. В территориальном центре комплектования и социальной поддержки Белгород-Днестровского района никак не комментировали возможный случай.

Напомним, 16 июля сообщалось, что в ТЦК пришел обновить данные "умерший" мужчина. В очереди под киевским военкоматом заметили мужчину, которого сняли с учета еще более 20 лет назад. Авторизовавшись в "Резерв+" он узнал, что официально мертв.

15 июля сообщалось, что в Одессе произошла стычка между мужчиной и якобы представителями ТЦК, о чем сообщили в социальных сетях. Одессит встретился с патрулем в составе полицейского и двух военных, которые попытались проверить его документы, свидетельствует видео опубликованное в сети. Мужчина заявил, что ранее выполнил требование военкома, а затем воскликнул, что у него отбирают телефон.