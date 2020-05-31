Владельцы автобусов платят пошлину за товары и проезжают на территорию Украины

В Закарпатской области возобновил работу контрольный пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. Владельцы автобусов платят пошлину за товары и проезжают на территорию Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук, передает Укринформ.

"КПП "Тиса" на украинско-венгерской границе снова свободен на въезд и на выезд из Украины. Сейчас протестующие разблокировали КПП, владельцы бусов заполняют декларации, платят пошлину за товары и проезжают на территорию Украины. Также известно, что полиция разыскивает авторов акции - тех, кто заблокировал движение и вызвал коллапс на границе", – сказала Трачук.

Как сообщает Мukachevo.net, на месте побывали председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров и председатель Закарпатской таможни Александр Богаш. Ранее туда выехал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Напомним, сегодня утром водители микроавтобусов, возмущенные новыми правилами таможенного оформления посылок, заблокировали въезд на КПП "Тиса". В Госпогранслужбе заявили о "провокационных" действиях лиц, которые направляются на въезд в Украину и не прошли соответствующие виды контроля.

Для наведения порядка на КПП стянули все резервные силы Чопского приграничного отряда, а также прибыло 50 человек подкрепления со Львова.

Как ранее сообщал Фокус:

29 мая Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой. Временно закрытыми остаются 56 пунктов пропуска.