Житель Мукачево повесился в прямом эфире Facebook

Перед смертью мужчина жаловался в эфире на полицейских Мукачевского отделения

Прокуратура Мукачево открыла уголовное дело из-за самоубийства местного жителя, который жаловался на действия полицейских. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчина совершил суицид в прямой трансляции в Facebook. Непосредственно перед самоубийством он и жаловался на правоохранителей.

Вести производство поручили львовскому теротделу Госбюро расследований. Они должны будут установить мотивы и обстоятельства, которые побудили мужчину совершить самоубийство.

Читайте также: Сотрудник УГО застрелился в Центризбиркоме в Киеве

Дело открыто по ч.1 ст.120 УК (доведение до самоубийства). Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы до трех лет.

В полиции Закарпатской обаласти уточняют, что мужчина был 1992 года рождения. Соседи заявили о его смерти около 19:00.

Местное издание Мукачево.NET также приводит его слова: "Я проклинаю... в особенности мусоров Мукачевского отделения, которые... жизни мне не дают". Суицид совершен путем повешения.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший игрок харьковского "Металлиста", сербский экс-футболист Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством из-за девушки.