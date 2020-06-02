50 депутатов Рады обжаловали в КСУ закон об амнистии участников Майдана

Представление подписали все депутаты фракции ОПЗЖ

50 народных депутатов Украины, преимущественно из фракции "Оппозиционная платформа За жизнь" (ОПЗЖ) обжаловали в Конституционном Суде (КСУ) закон об амнистии участников протестов на Майдане в 2013-2014 годах.

Об этом сообщается на сайте КСУ.

"2 июня 2020, в КСУ поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Закона Украины "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины "от 21 февраля 2014 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что представление в КСУ подписали все депутаты фракции ОПЗЖ, а также исключенные из фракции "Слуга народа" нардепы Антон Поляков и Анна Скороход и действующий депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Отдельные участники массовых акций протеста открыто признаются в применении огнестрельного оружия к представителям правоохранительных органов, их убийстве и в совершении тяжких преступлений другого характера. Но такие преступления в результате принятого закона не подлежат расследованию, а лица, которые подозреваются в их совершении, освобождены от уголовной ответственности", – говорится в документе.

Для участия в конституционном производстве авторы представления просят привлечь трех нардепов от ОПЗЖ: Василия Нимченко, Александра Качного и Григория Мамку.

В целом, по оценкам авторов представления, указанный закон противоречит 16 статьям Конституции Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что необходимо отменить амнистию участникам Майдана, поскольку "настоящее национальное примирение без этого невозможно".

Мониторинговая миссия ООН по правам человека предоставила свои рекомендации по расследованию убийств во время акций протестов на Майдане. В частности, представители миссии рекомендуют отменить закон об амнистии участников Революции достоинства.