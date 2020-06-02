Количество нарушений ПДД за сутки уменьшилось на 40%, – Аваков
2020-06-02 23:15:00
Полиция оштрафовала на 510 гривен водителя Porsche Cayenne, ехавшего со скоростью 210 км/ч
По состоянию на 18:00 2 июня в Киеве и области с помощью камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировали 34 176 нарушений скоростного режима.
Об этом в Twitter написал глава МВД Арсен Аваков.
"По состоянию на 18:00 системой автофиксации зарегистрировано 34 176 нарушений скоростного режима", – сообщил Аваков.
1 июня за аналогичный период времени было зафиксировано 57 880 нарушений.
"То есть уже за один день наблюдаем снижение количества нарушений почти на 40%. Киевляне быстро привыкают не превышать скорость на дорогах!", – подчеркнул министр.
Как уточняет в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко, полиция с помощью новой системы видеофиксации оштрафовала на 510 гривен водителя Porsche Cayenne, ехавшего со скоростью 210 км/ч по трассе "Киев-Харьков".
"Антирекордсменом сегодняшнего дня стал Porsche Cayenne, водитель которого, культивируя величие автопроизводителей, цинично пренебрегая установленные обществом ограничения, промчался сегодня со скоростью 210 км/ч по трассе Киев-Харьков. Заслуженный штраф в 510 гривен будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву", – заявил Геращенко.
Он также сообщил еще об одном антирекорде: один и тот же водитель за день совершил 11 нарушений правил дорожнего движения.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня официально заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Первый штраф за превышение скорости получил водитель Audi Q7, который в 00:01 проехал по Чоколовскому бульвару со скоростью 75 км/ч при максимально разрешенных 70 км/ч.
- За первые 17 часов работы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве и области самое большое превышение скорости показал водитель Mercedes, который ехал по трассе М-06 Киев – Чоп со скоростью 208 км/ч.
- Система фиксации нарушений ПДД появится в Киеве за счет частных компаний. Весь проект обойдется в $24 млн. Вложенные средства частникам вернут после того, как систему введут в эксплуатацию и она начнет показывать результаты.