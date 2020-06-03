В ВСУ назвали фейком видео ФСБ с "пропавшим" украинским военным

Командование ДШВ ВСУ указывает на несоответствие информации, которую "вбрасывают" о Добринском в ОРДЛО и информации о бойце ВСУ, которую озвучили в ФСБ

Видео "задержания" на админграницев с Крымом украинского военного, которое опубликовала ФСБ, – фейковое. Об этом заявило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В командовании обращают внимание, что видео опубликовали спустя несколько дней, а головной убор на человеке, которого видно на ролике, не соответствует форме одежды подразделения, в котором служит боец ВСУ.

"Головным убором формы одежды в данном подразделении определена панама летняя, а не кашкет полевой, который надели на военнослужащего. Также не учтены время суток и погодные условия, во время которых "пропал" военный, а это приблизительно половина пятого утра", – говорится в сообщении.

Также в ДШВ ВСУ говорят, что информация ФСБ и пропагандистов из ОРДЛО, которые также сообщили об исчезновении военного, не соотвествует друг другу.

"Интернет-ресурсы ОРДЛО вбрасывают информацию о том, что сам Добринский – отличный парень, никогда не употреблял спиртное, но терпел насилие со стороны своих командиров. Якобы из-за этого он и пошел к противнику", – отмечают в ДШВ.

"В постах пропагандистов фековых республик информация не соответствует посылам ФСБ-шных "пограничников" и реальности. Участия в боевых действиях Евгений не принимал. Указанные имена и фамилии его командиров не реальны", – добавили в командовании.

Кроме того, командование обращает внимание на угнетенное состояние Добринского. "Он говорит заранее подготовленный текст. Не исключено, что он – под действием спецпрепаратов", – добавили в ДШВ.

На видео Добринский говорит, что шел по дамбе в состоянии алкогольного опьянения. Также он сказал, что у него был "пакет с какими-то наркотическими средствами, вроде как трава конопля".

"Дошел до моста, где стоял мой товарищ на посту и пошел вперед. А товарищ остался. Увидел двух вооруженных людей, которые направлялись ко мне, помахал им рукой, сказал: "Привет, не стреляйте, я без оружия, пришел с миром". После этого я сел на рельсу, они пришли и меня задержали", – говорит человек на видео.

Журналист Юрий Бутусов сообщал, что был похищен во время несения службы старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский. Эту же фамилию назвали в ФСБ.

"Наблюдательный пункт "Берлога" находится на участке, где перед ними нет постов украинских пограничников, "Берлога" находится на передовой. В эту ночь Добринский находился на посту один. В момент похищения он был без оружия. Его увели безоружным! Примерно в 10.00 представитель российских спецслужб звонил в батальон, уточняли личные данные солдата, очевидно, противник будет оформлять Добринского как якобы нарушившего границу РФ", – сообщал Бутусов

Как ранее сообщал Фокус:

30 мая военная служба правопорядка заявляла, что на админгранице с Крымом неизвестные похитили украинского военного во время несения службы на наблюдательном посту. На телефонные звонки он не отвечал, а поиски не дали результата. На месте службы обнаружили следы борьбы.