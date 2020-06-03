Со счетов "Общественного" сняли арест

2 июня исполнительная служба Министерства юстиции сняла арест с коммерческих счетов Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) вещателя, которые были арестованы для взыскания долга в пользу "Евроньюс" на сумму в 10,5 млн евро.

Об этом сообщает suspilne.media.

Председатель правления НСТУ Зураб Аласания, компания надеется полностью погасить долг перед Евроньюс за 10 дней.

"Я надеюсь, в течение десяти дней мы закроем долг, это даст нам возможность вновь работать с грантовыми проектами и выплатить зарплаты внештатным работникам", – сказал он.

1 июня "Евроньюс" попросило исполнительную службу вернуть ему документ, обязывающий принудительно взимать средства с НСТУ, чтобы дать возможность компании погасить долг самостоятельно, а не путем блокирования счетов и принудительного взыскания исполнительной службой. На следующий день отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Минюста снял арест со счетов НСТУ.

По словам Аласании, после того как Euronews отозвали производство, государственный Укргазбанк может свободно проводить операции со средствами из бюджета НСТУ, предназначенными для погашения долга.

Общественный вещатель будет погашать долг из собственного бюджета, чтобы предотвратить дальнейшее блокирование счетов компании.

21 октября 2010 году Национальная телекомпания Украины подписала лицензионный договор с компанией "Евроньюс" на шесть лет на создание и выпуск украинской версии телеканала "Евроньюс". С 2013 года прекратились выплаты из государственного бюджета на украинском "Евроньюс" и начал накапливаться долг.

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