Бородянский пообещал не допустить отключения "Общественного" из-за заморозки счетов

МКМС и Минфин нашли решение проблемы с финансированием общественного вещателя

Министерство культуры, молодежи и спорта совместно с Минфином разработали решение относительно сложившейся ситуации с арестом счетов Общественного вещателя из-за задолженности.

Об этом заявил глава МКМС Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.

"Общественный вещатель не предусмотрел в бюджете средств на погашение задолженности. МКМС, чтобы избежать ситуации относительно возможного прекращения вещания, вместе с Минфином принято решение относительно приближения финансирования, чтобы Общественное имело возможность рассчитаться с долгами немедленно", – сообщил Бородянский.

По его словам, сумма, заблокированная в Швейцарии, вернется в бюджет и МКМС будет инициировать изменения в бюджет относительно увеличения финансирования Общественного вещателя на сумму уплаченного долга за счет возвращенных из Швейцарии средств, что обеспечит устойчивость развития Общественного вещателя.

"Ситуация с возможным отключением из-за долгов телеканала" UA:Общественное недопустима", – заявил министр.

Напомним, сегодня ранее "Общественное" заявило, что арест счетов за долги блокирует его работу и ставит под сомнение участие Украины в песенном конкурсе "Евровидение" и трансляцию Олимпиады-2020, вещатель просит у государства средств.

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