Рада предварительно поддержала увеличение в 5 раз штрафов за переход дороги в неположенном месте

Штраф предлагают увеличить с 51 до 255 грн

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №2697 об усилении ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения.

"За" проголосовали 277 нардепов.

Законопроектом предлагается увеличить штрафы:

за несоблюдение сигналов регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неположенном месте, несоблюдение других правил дорожного движения – до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (255 грн). Сейчас этот штраф составляет 51 гривну

за те же самые нарушения в состоянии опьянения – до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн) или общественные работы на срок от 20 до 40 часов. Сейчас этот штраф – 136 гривен.

в случае, если нарушение повлекло за собой аварию – до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн). На сегодняшний день штраф равен 10 необлагаемым минимумам. (170 грн)

Как ранее сообщал Фокус:

1 июня официально заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Первый штраф за превышение скорости получил водитель Audi Q7, который в 00:01 проехал по Чоколовскому бульвару со скоростью 75 км/ч при максимально разрешенных 70 км/ч.

За первые 17 часов работы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве и области самое большое превышение скорости показал водитель Mercedes, который ехал по трассе М-06 Киев – Чоп со скоростью 208 км/ч.