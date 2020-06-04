ПриватБанк "починил" Приват24 для бизнеса
Онлайн-банкинг для физических лиц все еще работает некорректно
ПриватБанк восстановил работу онлайн-сервиса Приват24 для бизнеса. Сервис для физических лиц все еще не работает корректно. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Сообщается, что в версии для бизнеса работают все сервисы за исключением выписок.
"Контакт центр, процессинг ПриватБанка, сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и интернете работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Обычные клиенты могут зайти Приват24, однако его сервисы работают нестабильно.
"Все технические команды ПриватБанка сейчас работают на максимуме для восстановления работы Приват24 для физических лиц. Сейчас вы можете зайти в онлайн-банкинг, однако сервисы работают нестабильно", – говорится в сообщении.
Клиенты банка в соцсетях массово жалуются, что при заходе в онлайн-банкинг видят на своих счетах отсутствие средств.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 мая "Киевстар" сообщил о временных трудностях в работе "Домашнего интернета", которые возникли из-за аварии.
- 29 мая Vodafone сообщил о сбоях в работе голосовой связи в отдельных городах Украины. Спустя несколько часов Vodafone восстановил работу голосовой связи по всей стране.