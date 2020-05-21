Пользователям "Домашнего интернета", которые не смогли воспользоваться сервисом, автоматически предоставили компенсацию в виде нетарифицируемых услуг

Компания "Киевстар" сообщила о временных трудностях в работе "Домашнего интернета", которые возникли из-за аварии.

"Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы восстановить работу сервисов как можно скорее", – говорится в сообщении "Киевстара", размещенном в Facebook.

Ориентировочный срок восстановления работы – сегодня, до 18:00. Позже пресс-служба "Киевстара" добавила, что работы продвигаются успешно, поэтому сервис может возобновить работу раньше.

Читайте также: Связь 4G начнет наступление на Украину с Запада

"Киевстар" также извинился за неполадки и пообещала выплатить компенсации пострадавшим.

Обновлено

В компании сообщили, что исправили неполадки и сейчас "Домашний интернет" работает в обычном режиме.

"Друзья, наши специалисты приложили все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу "Домашнего интернета". Причиной трудностей стал сбой в работе оборудования. По состоянию на 14:00 услуга работает в обычном режиме. Рекомендуем абонентам перезагрузить компьютеры и роутеры для дальнейшей корректной работы", - говорится в сообщении.

В "Киевстаре" добавили, что пользователям "Домашнего интернета", которые не смогли воспользоваться сервисом, автоматически предоставлена компенсацию в виде нетарифицируемых услуг, о чем они в ближайшее время получат SMS-сообщения.

Как ранее сообщал Фокус: