Связь 4G начнет наступление на Украину с Запада

Планируется до конца 2020 года покрыть новой сетью всю страну

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование связи и информатизации (НКРСИ) опубликовала график запуска по областям мобильной связи четвертого поколения (4G) в диапазоне 900 МГц. Об этом в Facebook сообщила помощник главы Нацкомиссии Богдана Пивень.

Уже получены заявления от операторов для переоформления им лицензий. Для выполнения этого нужны два решения правительства: по поводу изменения плана использования радиочастот и размеров оплаты за лицензии.

После этого будет проведено перераспределение спектра частот, аннулированы старые и выданы новые лицензии (если операторы оплатят их).

Планируется, что первые лицензии введут в действие 1 июля 2020 года. Они заработают в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях. До конца этого года хотят внедрить 4G-900 по всей Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

Мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell договорились о перераспределении радиочастот в диапазоне 900 МГц.

Правительство подписало меморандум с операторами мобильной связи по покрытию всей территории Украины сетью мобильного интернета.