Столичные сотрудники Нацполиции совместно со следователями территориального управления ГБР задержали прокурора одной из местных прокуратур на взятке в $100 тысяч.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

"Сегодня, 4 июня, правоохранители задержали прокурора во время передачи ему 100 000 долларов", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ГБР, за эту сумму работник прокуратуры обещал решить вопрос о закрытии уголовного производства в отношении деятельности банка.

"По предварительной информации, будучи прокурором в уголовном производстве по факту служебной халатности членов правления одного из банков, получил от представителя финансового учреждения денежные средства в сумме 100 000 долларов США. За счет прокурор якобы должен был принять решение о закрытии уголовного производства, а также обещал в дальнейшем «крышевать» деятельность банка", – говорится в сообщении.

В настоящее время проходят следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал Фокус:

3 июня во время получения 300 тыс грн неправомерной выгоды был задержан руководтель одного из директоратов Министерства образования и науки.