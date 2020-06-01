Зеленский поддерживает создание в Украине частных военных компаний
К разработке соответствующего законопроекта президент предлагает подключить ветеранов
Президент Владимир Зеленский выступает за подготовку законопроекта о частных военных компаниях в Украине. По его мнению, к его разработке следует привлечь ветеранов. Об этом он сказал на заседании Консультативного совета по делам ветеранов, сообщила пресс-служба президента.
"Есть два проекта закона о частной армии, которые еще не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", – отметил президент и добавил, что Консультативный совет по делам ветеранов могла бы помочь разработать сбалансированный законопроект.
Президент отметил, что законодательные наработки стоит предложить уже в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их еще на текущей сессии.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3005 о военно-консалтинговой деятельности, который призван фактически узаконить частные военные компании.
Также продолжается разработка законопроектов о территориальной обороне и добровольческих силах.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную службу в 2020 году мужчин в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.
- В этом году юноши 18-19 лет могут идти в армию только по собственному желанию.