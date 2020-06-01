Зеленский поддерживает создание в Украине частных военных компаний

Президент Владимир Зеленский выступает за подготовку законопроекта о частных военных компаниях в Украине. По его мнению, к его разработке следует привлечь ветеранов. Об этом он сказал на заседании Консультативного совета по делам ветеранов, сообщила пресс-служба президента.

"Есть два проекта закона о частной армии, которые еще не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", – отметил президент и добавил, что Консультативный совет по делам ветеранов могла бы помочь разработать сбалансированный законопроект.

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Президент отметил, что законодательные наработки стоит предложить уже в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их еще на текущей сессии.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3005 о военно-консалтинговой деятельности, который призван фактически узаконить частные военные компании.

Также продолжается разработка законопроектов о территориальной обороне и добровольческих силах.

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