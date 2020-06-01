На заправке под Житомиром избили "слугу народа", – СМИ

Поздно вечером 5 июня на автозаправке ОККО у села Заречаны под Житомиром подрались двое мужчин. Житомир.info пишет, что один из участников драки – нардеп от "Слуги народа" Юрий Заславский.

Во время драки Заславский упал и потерял сознание. Депутат получил ссадины и царапины на лице. От госпитализации он отказался, хотя получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Житомирского райотдела полиции.

Юрий Заславский – 1982 года рождения. На момент избрания народным депутатом был директором "Макрус ЛТД" (занимается розничной торговлей фармацевтическими товарами в специализированных магазинах). Проживает в Хмельницком.

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре прошлого года экс-нардеп, глава РПЛ Олег Ляшко подрался с главой энергетического комитета ВРУ, нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".