В двух селах Одесской области установят КПП из-за вспышки коронавируса
С 9 июня внедряется особый режим въезда-выезда в села Дмитровка и Криничное
Из-за вспышки коронавируса, в селах Дмитровка и Криничная будет введен особый режим въезда и выезда.
Об этом сообщает пресс-служба Болградской РГА.
"По состоянию на 8 июня 2020 года в Болградском районе зарегистрированы 34 случая заболеваемости COVID-19, в связи с чем принято решение запретить в районе деятельность учреждений культуры, совершение межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, путь прохождения которых пролегает через Болградский район, работу учреждений общего среднего образования, которые совершают подготовку пунктов проведения ВНО, в том числе пробного тестирования", – сказано в сообщении.
С 9 июня внедряется особый режим въезда-выезда в села Дмитровка и Криничное. Через эти села запрещено проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в пригородном и междугорожном сообщении, а также проведение религиозных мероприятий и деятельность заведений питания.
Кроме этого, будет введен учет лиц, въезжающих на территорию сел, будут осуществляться мероприятия по обеспечению их самоизоляции, а также – температурный скрининг водителей, пассажиров и граждан, пересекающих КПП.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 8 июня число новых случаев продолжает снижаться. За минувшие сутки в стране было зафиксировано 463 новых случая COVID-19.
- А в США число случаев COVID-19 перевалило за 2 миллиона. В мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 обнаружили у 7 093 971 человек, из которых 406 231 умерли, а еще 3 462 573 пациентов выздоровели.