Минздрав послабил требования для работы рынков во время карантина
Работники рынков должны допускаться на рабочие места только после термоскрининга
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в стране смягчили противэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Ключевые правила:
- допуск работников на рынок после термоскриннинга
- на входе к рынку должны быть обустроены места для обработки рук антисептиками
- на 10 квадратных метров площади можно находиться одному посетителю
- допуск на рынок только в маске
- должна проводиться дезинфекция поверхностей
- информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах
"Смягчение не означает отмену. Без соблюдения этих правил выход из карантина может затянуться", – сообщил Ляшко.
Украинская правда сообщает, что в новых нормах обязательный термоскрининг при входе будет проводиться только для работников. Кроме того, нет требований относительно расстояния между рабочими местами продавцов не менее 3 метров и по защитным экранам между продавцами и покупателями.
Как ранее сообщал Фокус:
- 14 мая Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков.
- В Украине 8 июня число новых случаев продолжает снижаться. За минувшие сутки в стране было зафиксировано 463 новых случая COVID-19.