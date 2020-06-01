Минздрав послабил требования для работы рынков во время карантина

Работники рынков должны допускаться на рабочие места только после термоскрининга

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в стране смягчили противэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ключевые правила:

допуск работников на рынок после термоскриннинга

на входе к рынку должны быть обустроены места для обработки рук антисептиками

на 10 квадратных метров площади можно находиться одному посетителю

допуск на рынок только в маске

должна проводиться дезинфекция поверхностей

информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах

"Смягчение не означает отмену. Без соблюдения этих правил выход из карантина может затянуться", – сообщил Ляшко.

Украинская правда сообщает, что в новых нормах обязательный термоскрининг при входе будет проводиться только для работников. Кроме того, нет требований относительно расстояния между рабочими местами продавцов не менее 3 метров и по защитным экранам между продавцами и покупателями.

Как ранее сообщал Фокус: